La Fiscalía investiga los avales del Govern ante el Tribunal de Cuentas tras la denuncia de Cs

La Justicia escudriña la legalidad de los avales de la Generalitat a sus ex altos cargos. La Fiscalía Superior de Cataluña ha abierto, tras una denuncia de Cs, una investigación sobre los avales que Institut Català de Finances (ICF) aprobó para cubrir las fianzas que el Tribunal de Cuentas reclama a 34 ex altos cargos del Govern encausados por la acción exterior de la Generalitat.

La consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, ha dicho este miércoles que no hay “ninguna razón técnica” para rechazar los avales del ICF para cubrir la fianza de 5,4 millones de euros a los ex altos cargos del Govern.

“Estamos convencidos de que se aceptarán, no hay ninguna razón técnica para que no sea así”, ha afirmado Vilagrà, que considera “perfectamente legales” los avales del ICF.

El informe de la Generalitat al respecto “era positivo” en relación con la legalidad del mecanismo y Vilagrà está convencida de que el dictamen que está elaborando el Consejo de Garantías Estatutarias también irá en esta línea. El líder de la oposición en Cataluña, el socialista Salvador Illa, también aseguró que los avales eran legales. El Gobierno, no obstante, estudia si se ajustan o no a la legalidad. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunció hace unas semanas que en caso de que no lo sea, a Moncloa no le quedaría más remedio que recurrirlo.