La Fiscalía se posiciona a favor del toque de queda en Cataluña

NurPhoto via Getty Images Celebración del fin del toque de queda, el pasado 9 de mayo, en Barcelona.

El ministerio público ha presentado un informe en el que no se opone al toque de queda ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que en las próximas horas debe decidir si avala esa nueva restricción que requiere autorización judicial porque afecta a derechos fundamentales.

El ministerio público no se opone a la ratificación judicial de las restricciones a la movilidad nocturna y argumenta que estas medidas han sido “debidamente motivadas” y son “idóneas y necesarias” para atajar la evolución de los contagios, a la vista de los informes de la Agencia de Salud Pública aportados por el gobierno catalán.

El ministerio público resalta que las restricciones propuestas por la Generalitat no son “meramente precautorias, sino destinadas a contener, limitar y reducir los contagios actuales”, por lo que está previsto revisarlas conforme avance la situación epidemiológica.

El conseller de Salud, Josep Maria Argimon, ha hecho este viernes autocrítica: “Claramente no he hecho bien las cosas”. Además, ha admitido errores con las restricciones, con los mensajes de que ya se veía “el final del túnel” de la pandemia o la autorización para la celebración de festivales.

“Creo que claramente no he hecho bien las cosas, si todo lo hubiese hecho bien no estaríamos donde estamos”, ha afirmado este viernes Argimon en una entrevista en Catalunya Ràdio.

“La sociedad en conjunto y yo como responsable de la pandemia habíamos pensando que esto iba muy bien; bajaba mucho la incidencia, el ritmo de vacunación era elevado; creo que estas expectativas hizo que se relajaran las medidas”, ha afirmado. También ha admitido que tendría que haber adoptado antes restricciones y que fue un error autorizar festivales.

Datos peores a diario

Todos los indicadores epidémicos han vuelto a empeorar hoy en Cataluña, que ya tiene a 1.349 pacientes con covid hospitalizados, el doble que hace una semana, con un nuevo récord de contagios diarios: 9.416 diagnosticados en las últimas 24 horas.

La incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes a 14 días sigue aumentando y este viernes es de 1.088 casos, 73 más que ese jueves.