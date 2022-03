La Fiscalía ve prevaricación y malversación en la actuación de Casero (PP) cuando era alcalde de Trujillo

El contrato al psicólogo

Según indica, Casero no informó ni aportó al Ayuntamiento el contrato suscrito, ni se instruyó expediente de contratación ni se recabó informe del Órgano de Contratación sobre la necesidad del servicio, ni se aprobó el gasto. “Tampoco consta que Bonilla realizara los servicios por los que presentó factura desde julio a octubre de 2017” y eso que ese tipo de actividad se canalizaba a través de la Comisión de Violencia de Género “a la que no le consta ninguna actuación” por parte de esta persona.

Cámara de Comercio de Perú

Pero Casero no informó a los servicios económicos ni jurídicos del consistorio y no aportó copia del convenio al interventor. Recuerda la fiscal que ese convenio no fue aprobado en pleno ni por resolución de alcaldía y no se sometió a información pública ni se publicó en el BOE. Añade que aunque ese contrato pudiera considerarse de patrocinio, Casero no podía adjudicarlo directamente porque superaba los 18.000 euros y por tanto precisaba licitación.