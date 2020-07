Fiscalidad justa y social

MarianVejcik via Getty Images

MarianVejcik via Getty Images

El pasado mes de julio el Tribunal General de la Unión Europea anuló la multa de 13.000 millones de euros impuesta por la Comisión Europea a la empresa estadounidense Apple. Para sorpresa y decepción de muchos, el Tribunal no consideró las exenciones fiscales irlandesas una ayuda de Estado ilegal, tal como defendía el Ejecutivo comunitario (que llegó a asegurar que gracias a ella la tasa impositiva efectiva para los de Cupertino en 2014 fue de 0,005%).

Al margen de interpretaciones jurídicas del dictamen, hay hechos incontestables. Uno de ellos es que en 2018 Apple declaró ingresos en España por valor de 435,4 millones de euros, pero destinó a impuestos en el mismo ejercicio poco más de 10 millones, es decir, un 2,5% aproximado sobre sus ingresos declarados. Otro ejemplo es el tipo efectivo de impuesto de sociedades aplicado en los Estados miembros. Con datos de la OCDE de 2019, en España es el 24,8%. En Irlanda el 11,8%.

No se trata aquí de comenzar una batalla entre estados por ver quién es más “competitivo” (ergo, más barato) ni tampoco de perseguir a empresas concretas, sino de replantear y, sobre todo, ampliar el foco del debate sobre la fiscalidad. Si hasta ahora el “ruido mediático” y el debate en la calle se ha centrado en los tipos impositivos, lo que correspondería hoy es comenzar la discusión por el principio: la lógica del sistema impositivo. ¿Para qué pagamos impuestos?

Piénsenlo. Estamos tan acostumbrados que ya nos hemos olvidado que el objetivo principal de los impuestos no es recaudar per se: es mantener el Estado y, en concreto, el estado del bienestar que disfrutamos en Europa. Las carreteras por las que circulamos, los médicos que nos atienden, las universidades de nuestros jóvenes, la protección de nuestros montes, los autobuses urbanos que nos llevan a la oficina... Todo esto no es gratis. Cuesta dinero. Y mucho.

Lo digo para ponernos en contexto porque ahora, en plena crisis económica tras la pandemia, oímos decir a algunos (otra vez, siempre son los mismos) que en un momento como este hay que “bajar impuestos” para ser más competitivos (recuerden, “baratos”). Pues bien, lo que los socialdemócratas decimos y defendemos es que en un momento de crisis como el actual lo que debemos ser es realistas, serios y, sobre todo, justos. El futuro inmediato y a largo plazo de todo lo que conocemos está en juego.