FITUR 2022: ¿Qué es el city branding y cómo afecta la diversidad y la seguridad a la reputación de una ciudad?

Las conversaciones sobre la seguridad de una ciudad impactan de manera directa en la reputación de la Marca Ciudad. Pero la pregunta es “¿hasta qué punto pueden influir la diversidad en el posicionamiento de una ciudad?”. La respuesta es: mucho. Sobre todo, para aquellos destinos “female y LGTBI-friendly” que buscan atraer turistas, negocios y ciudadanos por el atractivo de la libertad y la tolerancia. ¿Está España y sus ciudades más grandes en la cuerda floja como destinos seguros y diversos? Los indicadores señalan que no, a pesar del aumento de las agresiones a ciertos colectivos, pero no hay que perder de vista las diversas fuentes que miden la reputación de los destinos:

Los rankings que publican los medios de comunicación

Cada año, publicaciones muy prestigiosas como Traveler o medios internacionales como la revista Time o The New York Times publican su lista de los mejores lugares para visitar el año siguiente. En el caso de The New York Times, este ranking se cambió a los “52 places to love in 2021” debido a la imposibilidad de viajar cuando se creó el listado.