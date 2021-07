Flo estalla, borra sus explicaciones y responde: "Ya si eso voy a recoger mi honor a la mierda"

La entrevista que el cómico Florentino Fernández dio a El Mundo sigue dando que hablar varios días después de su publicación.

El humorista ha sido criticado por varias cómicas por sus declaraciones en referencia a la polémica de por qué hay tan pocas cómicas en La Chocita del Loro, una conocida sala de monólogos de Madrid.

“El que tiene talento, aflora. Hemos tenido grandes cómicas en la historia de España y si ahora hay menos, pues bueno, tampoco hay cómicos niños o ancianos. Es que tenían que contratar más mujeres’. Bueno, pues si tienen talento que las contraten y, si no, pues no. Igual que a los hombres. No me parece cuestión de decir que hay que contratarlas porque esto tiene que ser así”, dijo el humorista en la extensa charla.

Tras las críticas, Flo publicó un vídeo en sus redes para tratar de explicarse y pedir disculpas. El cómico señaló que por encima de todo lo que quiere es “igualdad de oportunidades para cómicos y para cómicas” y aseguró que es consciente que hasta hace no mucho “eso no era así”.

También explicó que sabe de los problemas que han tenido algunas cómicas por los prejuicios. Flo comentó también que gracias a la tecnología se ha abierto una nueva ventana para que aflore el talento de las humoristas y que él se está “descojonando con ellas”.