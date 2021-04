Florentino Pérez: "Si no sale este proyecto, saldrá otro muy parecido"

“Todos estamos encantados de que equipos de algunos países puedan enfrentarse a equipos grandes. Pero cuando estás en una situación así... La pasada temporada entre los 12 perdimos 600 millones. Este formato no funciona y se nos ocurrió hacer un formato en el que, sin presumir, jugáramos los equipos más importantes de Europa. Hicimos números y vimos que se puede sacar mucho más dinero. Para que no pierdan los grandes y con solidaridad. Todos estos equipos tenemos 2.000 millones de fans de los 4.000 millones a los que les gusta el fútbol”, ha señalado.

Sobre las críticas y la polémica que ha despertado la Superliga, Florentino Pérez ha destacado que nunca ha visto “tanta agresividad, era algo orquestado”. “Nos ha sorprendido a todos. Cuando damos la noticia pedimos ver al presidente de UEFA y FIFA. Ni nos han contestado. En 20 años no he visto esta agresividad en mi vida. Amenazas, insultos, como si hubiéramos matado al fútbol”.

¿Su peor momento? “No. Cuando me llaman los ingleses nos reunimos todos para ver qué se puede hacer. Ellos lo intentaron, pero tampoco vamos a hacerlo para que parezca que estamos matando el fútbol. Si no tenemos que hacerlo, no lo hacemos. Pero creo que no hay otra solución”.

¿Ha muerto el proyecto?

Florentino Pérez elude dar una respuesta clara sobre si la competición ha llegado a su fin. “El proyecto está en stand-by, existe”, y ha insistido en que están remodelándolo, como ya anunció anoche el comunicado de la Superliga.

“Estoy convencido de que si no sale este proyecto, saldrá otro muy parecido”, ha remarcado. “Empezaron a hacer una campaña manipulada de que íbamos a terminar con las Ligas, de los méritos... Que acabábamos con el fútbol. Hay gente que tiene privilegios y no los quiere perder aunque sea a costa de que se arruinen los clubes”.

¿Qué ha pasado?

“Ocurre un hecho muy complicado. Es difícil de explicar, pero había alguien en el grupo inglés que no tenía mucho interés. Eso empezó a contagiar a los otros. Uno no estuvo muy convencido nunca. Se firmó un acuerdo vinculante. La Premier calentando por un lado... Ellos dijeron que lo iban a dejar”, ha apuntado mientas repite que cree que los ingleses no se han ido.

“Los ingleses ven el ambiente, creo que la UEFA hace un espectáculo que a mí me ha sorprendido. Creo que un presidente de UEFA deber ser una persona correcta. Y fue como si hubiéramos tirado una bomba atómica. Quizá lo que no hemos hecho es presentarlo y explicarlo bien, pero tampoco nos han dado oportunidad”, ha afirmado. “Algunos no quieren que pase nada”.