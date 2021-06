Florentino Pérez, sobre el contrato de Ramos: "Le dijimos que tenía un plazo y él no lo admitió"

🎙️Florentino Pérez



"Conociendo a Zidane, no me sorprendió su marcha; yo luché para que se quedase"



"Si le digo la verdad, no he leído la carta de Zidane; me han dicho que no es buena, seguro que no la ha escrito él"https://t.co/IbgJfgQ2fspic.twitter.com/SsDRNlGdXF