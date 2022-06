Florentino Pérez se pronuncia de forma clara sobre Mbappé y señala directamente a Macron

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images.

Florentino Pérez concede pocas entrevistas a los medios, así que la de la noche de este miércoles ha sido una excepción. El presidente del Real Madrid ha acudido al programa El Chirinquito, que conduce Josep Pedrerol, donde se ha pronunciado sobre Kylian Mbappé.

Tras unas semanas en las que dejó en vilo a seguidores de uno y otro equipo, el delantero francés del PSG rechazó la oferta del equipo blanco —campeones de Liga y de Champions— y aceptó renovar con el club parisino.

“Mbappé no traicionó al Real Madrid. Él transmitió a todos su deseo de jugar del Real Madrid. Lo intentamos en agosto, pero no lo dejaron. 15 días antes de la renovación, cambió de decisión por presiones políticas y económicas”, ha asegurado Florentino Pérez. Ha añadido que Mbappé “hizo un esfuerzo por venir, pero sus circunstancias cambiaron. No es fácil que un joven de 23 años tenga la misma tranquilidad que un jugador de más edad”.

A partir de entonces, Florentino ha insistido en que “el Mbappé que quería venir al Madrid no era este”. “A este Kylian yo no lo quiero”, ha asegurado.

Florentino Pérez, que ha repetido que a este Mbappé “le han confundido”, ha señalado directamente al presidente de Francia, Emmanuel Macron. Este ya reconoció que habló con el futbolista “simplemente” para aconsejar que se quedase en Francia y afirmó que el papel de un presidente es “defender” a su país.

“Es muy joven y la presión le afecta más. Le llamó el presidente de la República para pedirle que no se fuera. No es normal. No tiene ningún sentido porque hay más clubes allí. Querrá que prospere, Zidane y Benzema lo han hecho en el Real Madrid y son grandes para que se sienta orgulloso el presidente. Le llamó la alcaldesa y le ofrecieron en Qatar cosas de locos. Eso le hizo bloquearse e influyó muchísimo en él”, ha expresado.

Las últimas propuestas del PSG cambiaron la decisión de Mbappé, según Florentino Pérez, que descubrió cosas del jugador que no le gustaron. “En el Real Madrid no hay nadie por encima del club. Es un gran futbolista pero el fútbol es un deporte colectivo y tenemos unos valores y principios que no queremos cambiar”.