Fondos UE, evasión fiscal, Eurogrupo

Transparencia

: a)-Identificación de los beneficiarios reales del dinero negro, con medidas para la detección de los titulares de las cuentas opacas y sociedades pantallas, compartiendo información en tiempo real entre las UIF; b)-Lista de entidades obligadas y sus obligaciones de informes; con requisitos estrictamente definidos de la diligencia debida del cliente (incluidas las personas relacionadas con personas vinculadas a la política); c)- Registro de beneficiarios, con un marco de cooperación entre autoridades competentes y UIFS de los EE.MM. y normas de supervisión; d)- Y,

last but not least,

de nuevo la protección penal, procesal y económica de las personas que se atreven a denunciar los delitos de los que hayan conocido: los llamados

Whistleblowers

. sobre los que el PE ya ha legislado cumpliendo el mandato derivado de la Comisión de Investigación sobre la

Mass Surveillance

(espionaje masivo) que tuve el honor de presidir en la Legislatura 2009/2014 del PE.