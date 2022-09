Forcadell: "Llegará otro octubre y deberemos estar preparados"

“No me equivoqué ese día, hice lo que tenía que hacer. Exactamente igual no sé si lo volvería a hacer, porque siempre se puede mejorar y aquellas jornadas fueron muy caóticas”, ha dicho la dirigente republicana, que ha argumentado que ese “caos y tensión” no fue por culpa suya o de la Mesa, sino por la actitud de la oposición.

Siempre “creyó” que se aplicaría la independencia

Forcadell ha explicado que ella siempre “creyó” que se iba a aplicar la independencia tras el 1 de octubre y que estaban preparadas las estructuras de Estado: “Yo me lo creí, el Parlament lo creía y mucha gente lo creía. Sí me dolió esa idea de que no había nada más después del 1-O. No creo que no hubiera nada preparado, sino que las cosas no fueron como se pensaban”.