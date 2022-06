Forever old

Vacaciones del Imserso, sintrom y rock and roll. No lo hacen por dinero. Todos son multimillonarios que ingresan al día por derechos de autor más de lo que usted y yo ganamos en un año. No lo hacen por vanidad. Han oído tantas veces los aplausos que ya solo es un ruido blanco. No lo hacen para promocionar un último disco, conocer ciudades nuevas o ayudar al lanzamiento de la carrera de sus nietos. Son sus últimos discos los que han sido escritos por tener la excusa para una nueva gira, nunca saben muy bien en qué ciudad se encuentran y sus nietos soportarían peor que ellos las molestias de un tour mundial. ¿Me lo quiere explicar alguien? ¿Por qué los viejos rockeros siguen dando conciertos una vez cumplidos los ochenta años?



Paul McCartney anda embarcado en su nueva gira, y cada noche se escucha la brutal Helter skelter en boca de un ochentañero. Van Morrison y Neil Young pasean su mal humor y sus inabarcables repertorios creando fenómenos sobrenaturales en cada escenario al que suben sus vejeces. Ya tenemos las fechas de la gira de Bruce Springsteen y la E Street Band para el 2023, y no hay ninguna posibilidad de que los compañeros de colegio no arrasen cada estadio en donde toquen. Pero nadie como Bob Dylan, inmerso desde hace treinta años en una Gira Interminable. Nos ha explicado mejor que nadie cada etapa de la vida, y cada concierto actual es una lección magistral sobre cómo tener 80 años y seguir estando al servicio fiel de la canción popular.