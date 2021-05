La emotiva foto de la hija de Paul Walker en memoria de ’la familia Fast and Furious'

Universal Pictures Vin Diesel y Paul Walker en una de las entregas de 'Fast and Furious'.

En noviembre de 2019, el actor de 53 años felicitó a Meadow por su cumpleaños con una carta en la que demostraba el cariño que tiene a la que para él es “su sobrina”. “Podría decir que estoy muy orgulloso de la persona en la que te estás convirtiendo ... pero la verdad es que siempre he estado orgulloso de ti. Te quiero. Tío Vin”, expresó.

La amistad entre los protagonistas de la saga era tan estrecha que cuando Vin Diesel le dio el pésame a la madre de Walker, Cheryl, ella contestó que “lo sentía”. “Le pregunté: ‘¿Por qué‘? ¿Por qué me dices ‘lo siento’? Y me dijo: ’Porque has perdido a tu otra mitad”, unas palabras de las que tomó conciencia mucho después, cuando empezó a asimilar la pérdida. Ambos tenían “una conexión del alma”, subrayó.

Diesel y Walker se conocieron en la lectura de guión de la primera entrega de Fast and Furious y en 13 años de rodajes se hicieron íntimos. ‘Su hermano’ falleció cuando la séptima película aún estaba en producción, y los realizadores pudieron incluir su personaje finalmente.

“Hace dos años nació Pauline... Le puse el nombre por Paul Walker”, reveló emocionado en 2015 Diesel, sobre el origen del nombre de una de sus hijas.