La aplaudida foto de una pareja de lesbianas frente a un puesto de Vox en Valladolid: "A vuestros pies"

Vox está, al igual que el resto de partidos, de campaña electoral. Además de los clásicos mítines y de las entrevistas en televisión, el partido de ultraderecha está instalando carpas informativas en algunas localidades españolas para informar de sus propuestas.

Con lo que quizás no contaban es que se iban a encontrar con reivindicaciones de colectivos contra los que ha cargado duramente desde que irrumpieron en el panorama político, como el colectivo LGTBI.

La formación de Santiago Abascal ha tenido entre sus filas a candidatos que apoyaban las terapias de conversión hacia homosexuales, como el ex número uno por Albacete Fernando Paz, que dijo que “hay terapias para reconducir la psicología de los homosexuales”. Incluso el propio líder del partido ha calificado al matrimonio homosexual como “familia no natural” y cree que no deberían tener hijos.

Durante su paso por Valladolid este sábado instalaron una de estas mesas en la vallisoletana Plaza de Zorrilla. Y allí se produjo una imagen genial que se ha vuelto viral en apenas unas horas. La usuaria de Twitter @vickygonzalo se colocó delante del puesto informativo y se besó con su pareja.