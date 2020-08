El PP denuncia a Ximo Puig y a los ministros Escrivá y Duque por fotografiarse juntos sin mascarilla

El PPCV presentará la denuncia por el incumplimiento de la norma ante la conselleria que dirige Gabriela Bravo ya que la competencia para sancionar recae sobre el Secretario Autonómico Emergencias, José María Ángel Batalla.

Los ‘populares’ han subrayado que “la sociedad valenciana y española espera que la actitud de un presidente de la Generalitat, de dos ministros del Gobierno de España, de un exministro y un alcalde sea ejemplarizante y no se haga alarde del incumplimiento de normas aprobadas para prevenir nuevos brotes”. “Estamos en un momento clave”, ha recalcado.

“Esperamos que la consellera y el Secretario Autonómico sean más ejemplarizantes de lo que lo ha sido el Presidente de la Generalitat, los ministros, el ex ministro Camacho y el alcalde de la localidad, porque lo que necesitan los ciudadanos ahora son respuestas modélicas para que la irresponsabilidad no alimente nuevos brotes”, ha concluido la formación.

El alcalde de Jávea ya se ha disculpado en un mensaje en Facebook:

“Hola amigas y amigos; hace un par de días compartí una foto en la playa de la Barraca con el presidente de la Generalitat Valenciana y dos ministros del gobierno de España que ha suscitado alguna polémica.

En primer lugar quiero pedir perdón a las personas que se hayan podido sentir dolidas con la imagen. Lo entiendo. Es un momento muy difícil para todos y cada gesto cuenta. Sobre todo los de los responsables públicos.

Por otra parte, me gustaría aclarar que se trataba de una comida al aire libre, en una de las casetas de pescadores de la playa, es decir, un espacio privado.

En un momento dado, a los comensales se nos pide que nos levantamos para hacernos esa foto y lo hacemos tal cual estábamos en la mesa, donde no era obligatoria la mascarilla. Tampoco se superaba el número máximo de miembros de una reunión.

De cualquier modo reconozco que es un ejemplo poco afortunado, pero lo que no me parece correcto tampoco es que ahora el PP quiera sacar rédito de una foto sacándola de contexto y queriendo hacer daño sin sentido.

Reitero mis disculpas, a todos vosotros y a las personas que aparecen en la foto.

En esta lucha estamos todos juntos, como individuos y como parte de una sociedad que tiene que trabajar junta para salir bien de esta prueba. Os doy las gracias por vuestro compromiso, vuestra comprensión y por el grandísimo esfuerzo que estáis haciendo. Seguimos!”.