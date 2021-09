Las fotos "antes/después" de transformaciones físicas son más problemáticas de lo que crees

El estigma por el peso nace de la creencia de que estar delgado es mejor que estar gordo porque estar gordo no es sano, pero la realidad es diferente. Una revisión de 2016 publicada en JAMA descubrió que las personas con sobrepeso según el índice de masa corporal (IMC) viven más (hay que tener en cuenta que el IMC es un indicador obsoleto que no distingue entre músculo y grasa y, por lo tanto, también cataloga como personas con sobrepeso a numerosos deportistas por el propio peso de su masa muscular). Del mismo modo, otro estudio de 2016 publicado en la International Journal of Obesity descubrió que el 50% de las personas con obesidad están metabólicamente sanas, mientras que el 30% de las personas con un peso “normal” no estaban sanas.