Me hice una sesión de fotos desnuda para sorprender a mi pareja y fue un desastre

Después de la sesión de fotos, me sentí fatal, como si la fotógrafa y yo nos hubiéramos acostado en secreto: me había visto desnuda, bajo unas luces intensas, y luego había dejado de responder a mis correos. Lo siento, estaba fuera de la ciudad, me respondió un tiempo después la fotógrafa, que al parecer no sabía configurar el autorrespondedor del correo. Al final, me envió las pruebas del pecado. La mayoría de las fotos no me convencían. Los pechos se me veían planos y flácidos. La tripa me sobresalía mucho. Yo me creía más delgada. Conseguí enterrar mis dudas y mi incomodidad y les enseñé las mejores fotos a mis amigas para elegir una. No me importa, estoy orgullosa, intenté convencerme a mí y a todo el mundo.