Muchas veces, sin embargo, solo una cortina blanca separa a los vivos de los muertos, y esa dura realidad y falta de decencia molesta a Gómez.

“El simple hecho de que vas a hacer la recogida y está la otra persona al lado (en la habitación), esto es lo que más me mata”, dijo a The Associated Press.

En los primeros meses de la pandemia, su petición de trasladar al otro paciente del cuarto se atendía más a menudo, afirmó Gómez. Una especie de atmósfera de guerra había unido a la gente en solidad en medio de la miseria.

Ahora, sin embargo, Gómez piensa que muchos españoles se han insensibilizado ante los rebrotes luego de que el coronavirus diese un respiro durante el verano, lo que llevó a las autoridades a firmar que lo peor había pasado. En total, el país acumula más de 1,5 millones de infectados y más de 43.000 fallecidos.