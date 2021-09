Frabizio Romano, la otra estrella del mercado de fichajes: "No soy un rey ni un gurú"

-¿Cómo definirías este mercado de fichajes?

Como de locos. Ha sido el más increíble de la historia, con un montón de locuras que no me esperaba. Si te soy sincero, no esperaba que pasase lo de Messi, lo de Lukaku, lo de Cristiano Ronaldo... Al final son muchas cosas, Griezmann en el último minuto del mercado. Yo diría que el más loco de siempre y el más lindo de siempre.

-¿Cómo has vivido estas horas tan frenéticas?

Cuando hay este tipo de sorpresas en el fútbol tienes el mejor feeling como periodista porque te vas a dormir con una idea, te despiertas y puede pasar algo diferente. Tienes que estar siempre conectado, muy enfocado en tus fuentes, pero qué bueno es estar en esa situación y ver el feeling de la gente que se vuelve loca con lo que está pasando, por eso digo que ha sido el más loco pero el más lindo.

-¿Hubo alguna opción real de que Kyllian Mbappé fichase por el Real Madrid?

Sí, la opción ha sido seria. No fue un juego porque había una oferta de 170 millones de euros más diez de bonus, por eso la opción ha sido real, porque la oferta ha sido real. El jugador la ha valorado mucho porque él estaba preparado para decirle que sí al Madrid este verano y quiere jugar un día o sí o sí en el Madrid, no sé si en el próximo verano o en otro momento, pero por lo que yo sé quiere jugar algún día en el Madrid.

-¿Alguna vez estuvo hecho?

Nunca estuvo cerrado. Según mi información, nunca hubo un momento en el que el acuerdo estuviese cerrado, de decir “está hecho” o “tienen acuerdo de palabra” eso no. Eso nunca. El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, siempre ha sido muy claro con su club y siempre ha dicho que no quería vender, no sólo por dinero, también por imagen, por reputación. Siempre ha dicho “quiero que el jugador se quede, Mbappé se va a quedar, es parisien”, y no quería perderlo por este acuerdo, eso es lo que ha pasado.

-¿Cómo te has convertido en un referente en el mercado de fichajes?

No me siento el mejor de todos, no soy un rey ni un gurú, nada, me siento un periodista. En España tienen la suerte de que hay muchos periodistas que tienen un nivel muy alto, hacen un trabajo increíble y tengo un respeto total por ellos en todos los países y en España también. Nunca me voy a definir como el mejor, no es mi estilo.

Me gusta trabajar, me gusta despertarme por la mañana y estar 20 horas enviando mensajes y llamando a la gente, eso es lo que me gusta, y tener el control de la situación. Trabajo siempre muchísimo, doy la prioridad al trabajo en mi vida, siempre. Mi vida privada no es tan fácil, tengo amigos trabajando conmigo y lo entienden. Estamos juntos cuando hay cosas de trabajo pero no es fácil, porque mi prioridad en la vida es el trabajo y no es así para todos. Por eso entiendo a los que tienen otras prioridades como la familia y esas cosas. Sé que el loco soy yo y no ellos.