Cansados estamos en España de elecciones y cansada está la prensa internacional de tener que contar lo mismo: que no hay capacidad de acuerdo entre nuestros políticos. Los medios más importantes del mundo han relegado la noticia de una nueva convocatoria electoral, aunque todos coinciden en varias ideas: que cuatro elecciones en cuatro años ya son un síntoma de debilidad, que falta capacidad de diálogo y que, cuidado, pueden venir buenos tiempos para la ultraderecha. Las reñidas elecciones en Israel o la crisis del petróleo en Arabia Saudí ocupan las principales secciones de Internacional. España se cuela muy por abajo. Es más de lo mismo y no hay, aún, una convocatoria oficial de comicios. La agencia Reuter, una de las más analíticas, explica que los partidos “no lograron romper un estancamiento de meses en un parlamento profundamente fragmentado” y que tampoco hay “garantías de que la votación repetida les facilitará la formación de un gobierno”. La cuarta economía de Europa, insiste, sigue en el “limbo político”, mientras “los líderes del partido han pasado más tiempo culpándose mutuamente por el estancamiento que negociando para armar un gobierno”. En AFP, destacan las explicaciones de Pedro Sánchez: “El país está condenado a (organizar) nuevas elecciones el 10 de noviembre”, dijo anoche, y su incapacidad para lograr la “confianza” de otras fuerzas. “España sufre inestabilidad política desde que el bipartidismo se hizo añicos en 2015, con la entrada en vigor de la izquierda radical de Podemos y los liberales de Ciudadanos en el Parlamento. El parlamento está aún más fragmentado desde la aparición de la extrema derecha de Vox en las últimas elecciones”, recuerda. Y añade un background esencial para lo por venir: todo ocurre “en un contexto delicado para España, de desaceleración económica, y a unas pocas semanas de la sentencia judicial ultrasensible contra doce independentistas catalanes”. AP, por su parte, se apoya en la fragmentación parlamentaria para explicar la dificultad de sumar que ha tenido el PSOE. Destaca que el aún presidente en funciones ha culpado “a los dos partidos de centroderecha, el Partido Popular y Ciudadanos, así como al grupo de extrema izquierda Podemos, por bloquear la formación de un gobierno”. Podemos, sostiene, “insistió en formar una coalición, una demanda que los socialistas rechazaron por completo”. Ahora los ciudadanos tienen que expresarse “claramente”, dijo Sánchez, una expresión que ha escocido en España y que también destaca la prensa internacional. Para la BBC, que ilustra su información con una imagen de Sánchez cariacontecido, la repetición se va a producir pese a que el presidente “había estado buscando una solución política durante varios meses”. Sin embargo, Unidas Podemos “ya habían rechazado cualquier acuerdo que no fuera una coalición formal”, recuerda. También explica que, en un sprint final, tampoco ha sido posible aliarse con la “centroderecha” de Ciudadanos. La noticia, no obstante, no aparece en portada, sólo en su sección de noticias internacionales, en décima posición, y tiene incluso por encima el entierro de Ascensión Mendieta, símbolo de la lucha por la memoria histórica en nuestro país.

En The Guardian, sostienen que “los esfuerzos de Sánchez para formar un gobierno se vieron obstaculizados por la negativa del partido Ciudadanos, de centroderecha, a aceptar un pacto con el PSOE y por el veto firme de los socialistas a entrar en una coalición con la alianza de extrema izquierda anti-austeridad Unidas Podemos”. “Las encuestas recientes han sugerido que los socialistas volverían a terminar primeros, pero que nuevamente no conseguirían una mayoría suficiente”, destaca el diario británico.

Y en The Times, destacan las “tortuosas negociaciones entre los socialistas y sus aliados más cercanos, el partido de extrema izquierda Podemos”, que fracasaron. “Pablo Iglesias, de 40 años, el líder de Podemos, había insistido en que el precio de apoyar a los socialistas serían puestos en el gabinete de un gobierno de coalición, un precio que el señor Sánchez no estaba dispuesto a pagar”, insiste. Ya en Francia, Le Monde coloca la noticia como séptima en su portada principal (cosas de la vecindad), y explica que “después de semanas o incluso meses de gesticulación, de despotricar, de negociaciones falsas, de vetos reales y de mala fe, el rey español, Felipe VI, solo ha podido ver al final la incapacidad de los partidos políticos para aceptar formar un gobierno”. Eso abunda en la “grave crisis institucional que paraliza al país desde la irrupción de nuevos partidos en la escena política, hace cinco años”. La corrupción, la crisis y Cataluña han ido dibujando este escenario, señala. “Quería un gobierno, no cualquier gobierno, que sea moderado, coherente, no divisivo y que no dependa de las fuerzas separatistas”, destacan de las palabras de Sánchez de anoche. Avisa el diario galo de un posible aumento de la abstención y de la “incomprensión” que se ha instalado ya en los ciudadanos respecto a sus políticos.

El Libération dedica poco espacio y pieza de agencia, pero es curioso el debate que se ha generado entre sus lectores, de izquierdas, sobre la necesidad de parar a la ultraderecha y “reconectar” a las izquierdas, como escribe uno de ellos. La noticia no aparece en las portadas de la prensa norteamericana. Buceando, se encuentran referencias como la del New York Times, que habla de iniciativa “fallida” para formar gobierno y de “colapso” institucional. “En 2016, España pasó 10 meses en el limbo político después de dos elecciones no concluyentes, una señal de fracturas futuras”, añade. Las mismas que, entiende, están por venir. Es otra constante: por ahora fuera no ven que el bipartidismo regrese y las cuentas sean más simples.

