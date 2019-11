Fran, de 'Pasapalabra', reaparece por sorpresa en este otro concurso

Fran volvió a hacer de las suyas al acertar una pregunta desde el banquillo que Orestes no supo contestar. Gálvez aprovechó para preguntarle qué tal su viaje por Grecia, algo que dijo que haría con el dinero del bote.

“Bien, bien, no me he quedado allí de milagro”, confesó el concursante. “Entre Grecia y enfrentarte a uno de estos dos [Rafa y Orestes], ¿con qué te quedas?”, quiso saber el presentador. “Difícil elección”, fue su respuesta.

″¿Y si eliminamos Grecia de la ecuación con cuál te quedarías?”, insistió el presentador. “Con cualquiera de los dos estaría muy bien. Con Rafa ya he tenido la suerte de jugar y la verdad, son los dos geniales, sería un placer”, fue su diplomática contestación.