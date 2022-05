Fran Rivera casi colapsa la centralita de Antena 3 por su frase sobre los camareros

“La que has liado Fran. Ayer nos pusimos a hablar aquí de la falta de camareros en España, saben que faltan 70.000 en el sector de la hostelería. Fran dijo que oye que muchas personas prefieren recibir ayudas sociales que ponerse a trabajar en una profesión tan dura como la de camarero”, ha contado Susanna Griso para poner en situación a la audiencia del programa de Antena 3 antes de dar paso a un vídeo con las declaraciones del torero.

Señaló Rivera concretamente que “cuesta muchísimo” encontrar profesionales de nacionalidad española que quieran trabajar “porque hay muchas pagas”: “Cumpliendo los convenios no hay, la gente no quiere trabajar. Con el paro que tiene España ahora mismo, las pagas que reciben de ayudas de todo tipo de no sé qué. Estamos criando una sociedad inútil”.