Fran Rivera deja clara su opinión sobre esta difundida imagen

Fran Rivera comenta el meme de la vacuna del coronavirus que protagoniza: "Me lo mandó Kiko" ▶ https://t.co/PG8nZlR65W pic.twitter.com/2QJv32Dl5x

Este martes en Espejo Público, aprovechando la visita de su colaborador Fran Rivera, han emitido la imagen. “Me lo mandó Kiko. La verdad que tiene gracia”, ha reconocido el torero.

Susanna Griso, la presentadora del programa de Antena 3, le ha contestado, entre risas y en claro ambiente distendido, que lo que tiene gracia es que se lo enviara su propio hermano.

“Eso tiene mucha más gracia. Kiko está sembrado. De hecho, cada vez que sale un chiste nuestro, me llama y me lo cuenta él”, le ha reconocido el torero, que ha aclarado que evidentemente no es el DJ el que se los inventa.

Además, igual que el resto de colaboradores, Rivera ha destacado que “una persona que es capaz de reírse de sí misma significa que es buena gente”.