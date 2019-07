Fran Rivera la vuelve a liar con su opinión sobre el caso de Borja, el joven condenado por ayudar a una mujer atracada

Fran Rivera ha vuelto a estar en el foco de la polémica con las declaraciones que ha hecho este miércoles en el programa de Antena 3 Espejo Público sobre el tema de la detención de Borja, condenado tras salvar a una mujer en Málaga.

El colaborador del programa ha dado su opinión, aunque para ello ha recalcado que él practica artes marciales y que sabe “la tensión que se vive en un combate”.

“Tú no estabas ahí. Tú no has sufrido el estrés, el miedo y la tensión que ha sufrido Borja, es que estaba defendiendo a una mujer a la que estaba pegando un yonki”, ha afirmado en referencia a sus compañeros de mesa, especialmente tanto a la periodista Cristina Fernández como a la abogada Beatriz de Vicente, con las que ha mantenido un rifirrafe.

En ese momento se ha empezado a elevar el tono y los gritos han tomado el protagonismo, especialmente entre el diestro y la abogada.

“Estaban robando y pegando a una mujer. Si la atracan y la pegan, ¿está en peligro su vida o no?”, ha continuado.

Debido al griterío que se ha formado en el plató tras esas palabras, la presentadora del programa, Lorena García, ha tenido que cortar por lo sano y pasar a entrevistar al abogado del atracador.

Estos son algunos de los comentarios que se han publicado en redes sociales (se han omitido los más duros).