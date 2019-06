Fran Rivera se graba para decir que no dijo lo que dijo en 'Espejo Público': "Que no me den lecciones"

A pesar condenar lo sucedido, el torero alertó de que una mujer no debía grabar ese tipo de contenidos por el riesgo que conllevan. “Los hombres, y soy hombre y lo digo, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo”, opinó.

Ante la avalancha de críticas que ha recibido, Rivera ha utilizado este domingo su cuenta de Instagram para negar lo que dijo en el programa de Susanna Griso y explicarse mejor.

“Soy incapaz de permitir que se sigan poniendo palabras en mi boca que yo no he dicho”, afirma al comienzo de la primera de las dos grabaciones que ha compartido.

“Si hoy día buscas en Google cuál es el vídeo más buscado, por desgracia, es el de Verónica. Y eso es una realidad que tenemos que afrontar. Porque no hacerlo es lo que nos va a llevar a no resolver este problema”, afirma.

El torero insiste en que él aconseja a sus hijos que no filmen este tipo de imágenes: “Aunque tienen todo su derecho y toda la libertad de grabar el vídeo que quieran y de enviárselo a quien quieran”.

″¿Pero, qué pasa? Que este vídeo se puede convertir en un arma arrojadiza. Porque no olvidemos que conocemos de quién estamos enamorados pero desconocemos de quién nos separamos”, argumenta.

“Y la vida da muchas vueltas y el riesgo que corre es enorme. No compensa porque las consecuencias son terribles”, afirma.

“Así que a estos que me dan lecciones de moralidad y luego me envían vídeos de cuando el toro mató a mi padre, o me desean la muerte a mí o a mis hijos o desean que a mi hija la violen y lo graben para que lo podamos ver todos... les digo que no me den tantas lecciones, que ya me las ha dado la vida”, concluye.