Fran Rivera, tras la polémica: "No hay nadie menos homófobo que yo. ¡En el mundo!"

También ha asegurado que tiene “cientos de amigos para demostrarlo”. El periodista le ha preguntado si va a ir al Orgullo, que se celebra este fin de semana, y ha respondido que “le encantaría” y que está “completamente a favor de todo lo que reivindican”.

Y ha matizado: “Lo que yo dije es que hay ciertas actitudes que creo que no, o amigos míos gais me dicen que no les gusta, porque se desvirtúa un poco el mensaje. Lo que no se puede es aquí vale y luego no vale. Hablo de lo radical. Lo radical en todos los sitios es malo. Un hetero radical es igual de malo que un gay radical. Y yo lo que hablaba era de civismo”.

“Si alguien mea en la pared de un edificio me da igual si es hombre, mujer, gay, blanco, negro, amarillo, lo que está mal es el hecho, la acción”, ha sentenciado el torero.