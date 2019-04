Francamente maltrato

“Son casos aislados”, han dicho algunos desde la derecha que no quiere que le llamen ‘derechita cobarde’. Pero no lo son, aunque sean relativamente invisibles: este problema ha ido aumentando en paralelo al incremento de la edad, por una parte, y por la otra, a los estragos de enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) o el alzheimer.

Son, ‘francamente’ hablando, casos claros de maltrato. Pero eso no importaba, como se ha ido viendo. Lo mismo que no importaba el creciente número de suicidios de mayores que, en un interminable goteo, aparecían, y siguen apareciendo, en las secciones de ‘sucesos’. O los fallecimientos por frío. La Administración es por lo general indiferente al dolor personal. La burocracia se mueve por estadísticas y por el papeleo. El lenguaje es tantas veces tan inextricable que lo que más refleja es el desprecio por las personas más allá del DNI. Todo tiende a numeralizarse. Y nadie se compadece de una cifra si no se le trata como a una persona. Si no tiene rostro. Si es un %. Un caso más para llenar la carpeta, antes de trasladarla a la firma en el despacho de al lado.

En el fondo, además de una tremenda falta de respeto a las ‘reglas del juego’ –en política no todo vale, lo mismo que tampoco vale todo en el mundo exterior al caparazón del galápago- hubo una tremenda falta de humanidad. Que no sería la última: la alcaldesa Ana Botella pondría el listón un poco más alto en la escala de la inhumanidad al vender cientos de viviendas sociales a ‘fondos buitre’. Cada vivienda vendida generó su propio drama. Hubiera sido posible echarse atrás simplemente viendo la preterintencionalidad: la cadena de tragedias que se iba a poner en marcha.

Hay una realidad que no se puede seguir ignorando: el desprecio que ha tenido la derecha ‘eficiente’ y ‘defensora de la vida’ hacia la protección pública de los dependientes; es una parte de los mandatos constitucionales concretos que los partidos conservadores no acaban de entender. Lo siguen considerando un ‘gasto’ ‘inasumible’, prescindible, y no una exigencia humana. “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho”, dice el artículo 1 CE78. ¿Qué parte de ‘España se constituye en un Estado social’ es la que no se entiende o la que necesita de traductores?

Cuando la indecente campaña contra el doctor Montes y todo lo que este doctor significaba de humanidad médica, la endémica frivolidad de Esperanza Aguirre consiguió despertar al gigante dormido: muchas familias se atrevieron a dar un paso adelante y a denunciar la situación de sus padres, abuelos, hermanos, hijos… Mutatis mutandis, los recortes sociales congelaban la construcción de geriátricos y residencias públicas en beneficio de las rotondas, circunvalaciones y estaciones de AVE en ninguna parte.

En una conferencia – debate que celebraba el foro de ideas y opinión ‘Club LA PROVINCIA’ de Prensa Ibérica en Las Palmas, y en la que intervenía el doctor Montes, a mitad de estos 2000, los organizadores vieron cómo llegaba un famoso médico cirujano, marcadamente de derechas, que a sus más de noventa años, conservaba una mente lúcida y combativa, aparte de una fenomenal forma física. Don V.G. pidió la palabra en ‘ruegos y preguntas’ y quienes esperaban una crítica a la eutanasia “por razones obvias”, quedaron defraudados: fue un firme alegato en defensa de la buena muerte. Y no solo de prestar más atención a los cuidados paliativos. Porque, como comentaba después “es inhumano estar en cuidados paliativos veinte años sin ninguna esperanza. Yo no quiero terminar así”.

Hoy día no hay reunión de mayores en la que no se comente la última novedad: como R. del C., les comentaba en la terraza que ya no podía aguantar el cáncer que le corroía por dentro, y que se le había extendido desde el páncreas al cráneo” y que “lo que hace falta es una ley de eutanasia; ya yo hice mi testamento vital, pero los médicos aún no consideran que sea el momento”. O como M.A., un alto funcionario de la magistratura, atento a los síntomas que se observa, pérdida de memoria, fundamentalmente, pero no el único preocupante, comenta con un amigo que sigue teniendo un hueco en su cerebro que el no quiere vivir siendo lo que no es, sin ser dueño de sus recuerdos.

Todo el mundo lo sabe, porque lo vive en su entorno. Ignorarlo – que no desconocerlo- es extremadamente cruel. Hoy día, oponerse a una ley de eutanasia, volver a situar en la agenda la ley del aborto, tratar de mantener la desigualdad entre hombre y mujer, despreciar al Estado de bienestar en sus políticas esenciales, preferir las leyes del mercado a las de la humanidad… en el fondo es una forma ‘sofisticada’ de golpe de Estado. Sí, cada vez parece que hay más retro-golpismo, y no sólo en Cataluña.

