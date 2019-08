Francia mantiene contactos con Bruselas para permitir el desembarco del buque de Open Arms

Malta, no. Italia, no. España, no. Los tres países mediterráneos, posibles puertos seguros para el buque de la ONG catalana Open Arms, se han negado a permitir el desembarco de las 151 personas que siguen a bordo de la nave tras haber sido rescatadas en alta mar, y ya van 13 días. Queda otro país próximo, europeo, con costa. Es Francia. Y ahora sabemos que se está moviendo para desatrancar la situación.

Según informa el diario El País, el Gobierno de París ha emprendido contactos discretos con la Comisión Europea. “Como cada vez ante estas situaciones, Francia tiene la iniciativa y contribuye activamente a la búsqueda de una solución de desembarco y acogida de las personas socorridas a escala europea. Hay discusiones actualmente en curso, bajo la égida de la Comisión”, ha afirmado al diario un portavoz del Ministerio del Interior francés.

La información señala que el presidente galo, el centrista Emmanuel Macron, ha sido uno de los líderes europeos -además de la conservadora alemana Angela Merkel y Pedro Sánchez, el socialista español- a los que la ONG pidió formalmente ayuda a través de una carta, enviada el 7 de agosto.

Lo que quiere Proactiva es que se active en la Unión Europea una negociación para distribuir a los náufragos y conseguir que Malta o Italia permitiesen su desembarco, por ser los estados más próximos. Nadie ha hecho caso a la organización humanitaria y la Comisión, por tanto, sigue sin abrir formalmente las negociaciones. Sin una petición formal, remarcan, no pueden dar ningún paso.