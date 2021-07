Francia rebaja a 24 horas la validez de las PCR para quienes viajan desde España

David Benito via Getty Images

David Benito via Getty Images Una enfermera toma una muestra PCR en Alpedrete (Madrid), en una imagen de archivo.

Beaune, en una entrevista en la cadena France Info, ha asegurado que tanto en España como en Portugal la situación está “difícil”. Y, por eso, el Gobierno francés se ha visto obligado a tomar esta medida. El problema es que, además, ha reiterado su recomendación a los turistas franceses de no viajar a España y Portugal en la medida de lo posible.

🗣️ Covid-19 : pour les non-vaccinés de retour d'Espagne et du Portugal, il y aura un test de moins de 24 heures à faire. "La mesure devrait entrer en vigueur ce week-end", annonce Clément Beaune. L'isolement ne sera pas obligatoire. Suivez le live 👇 https://t.co/cEwi3c61QM pic.twitter.com/euPzNFJkNB

🗣️ "Pour l'Espagne et le Portugal, il y a une situation difficile mais vous pouvez y voyager", dit Clément Beaune. "Quand vous êtes vacciné, il n'y a pas de problème. Quand vous avez tout organisé, je dis 'allez-y, soyez prudent'." Suivez le live 👇 https://t.co/cEwi3c61QM pic.twitter.com/MSxLmkR9HM

“Me parece normal y es mi responsabilidad decir que hay zonas con más riesgo que otras, y por tanto evítenlas cuando tienen posibilidad de hacerlo”, ha subrayado en referencia a los dos países de la Península Ibérica.

No obstante, Beaune ha puntualizado que Francia no exigirá ninguna cuarentena, como no se exigirá cuarentena a ningún viajero procedente de otro país de la Unión Europea, ya que se ha acordado una regla común que es pedir el certificado sanitario europeo.

Ese certificado digital es el que permite la libre circulación de viajeros sin medidas sanitarias duras: “Para España y Portugal, como para todos los países europeos, tenemos el mismo régimen, el certificado sanitario obligatorio para viajar”. Eso sí, ha avisado de que va a controlarse “sistemáticamente” en todos los vuelos.

La situación epidemiológica en Francia también está emperoando a pasos agigantados. Este miércoles se notificaron 8.875 casos, más del doble que la semana anterior. Y las autoridades galas ven inevitable el auge de una cuarta ola en unas semanas.

El departamento de los Pirineos Orientales, que hace frontera con España, es el que tiene la incidencia acumulada del país, con 155 casos por cada 100.000 habitantes en siete días.