Francia se opone a una prórroga larga del Brexit por temor a que Reino Unido bloquee la UE

Francia se resiste a conceder a Reino Unido una prórroga larga del Brexit porque considera que la primera ministra británica, Theresa May, no ha dado garantías suficientes al resto de socios comunitarios para garantizar que Londres no bloqueará la Unión Europea mientras siga perteneciendo al club.

Así lo han asegurado fuentes del Elíseo, que además han subrayado que poner en riesgo el correcto funcionamiento de las instituciones europeas “no es preferible” a un Brexit caótico o sin acuerdo. “No podemos sacrificar todo para evitar el riesgo de un no acuerdo bajo presión de Reino Unido”, ha expresado.

De acuerdo a otras fuentes europeas, lo que Francia defiende en la discusión sobre el calendario es dar por buena la fecha que ha pedido May, del 30 de junio, porque no ve razones que justifiquen ir más allá del tiempo que la propia líder británica ha solicitado.