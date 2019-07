Francisco de la Torre, dos días después de dimitir de Cs: "Yo no me apunté a un partido populista, sino a un partido de centro"

De la Torre se ha mostrado duro con esta forma de hablar de Rivera. “Si queremos pedir respeto, tenemos que empezar a respetar al resto de formaciones. Los calificativos sobran. No nos hacen falta. Los representantes de los ciudadanos de otros partidos no son una banda. Podemos estar en contra de lo que dicen y piensan, pero ese lenguaje sólo ayuda a deteriorar la convivencia entre españoles y de los acuerdos en política”.

“Hay que hacer política para mayores de edad y eso suena mucho más a un cuento infantil”, ha criticado De la Torre, quien cree que este discurso está “fuera de la realidad” porque, como “se pudo ver el jueves, no había acuerdo entre PSOE y Podemos y, por tanto, no había banda ni había plan”.

Tampoco le gustó que Rivera no acudiera a entrevistarse con Sánchez. “Vi que empezaban a perderse hasta las formas”, ha afirmado De la Torre, quien asegura que los votantes de Cs “no quieren esto”.

“Yo pensaba que en un partido centrista íbamos a hacer política para adultos”, ha agregado De la Torre, quien insiste en su incredulidad sobre el discurso de Rivera el jueves. “No se entiende muy bien, visto lo que había pasado, que el jueves insistiera en utilizar unos recursos que no tenían ningún sentido y que es populismo infantil. Yo no me apunté a un partido populista, me apunté a un partido de centro”.