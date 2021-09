Francisco dice que "acabaría en un psiquiátrico" si viviera en los aposentos papales

TIZIANA FABI via Getty Images

El papa Francisco ha concedido a Carlos Herrera su primera entrevista tras la operación de colon a que fue sometido este verano y en ella ha habido espacio -hora y diez de conversación- para hablar de lo más personal.

El periodista de la Cadena COPE ha destacado “la cordialidad y proximidad, no exenta de seriedad” que transmite el pontífice y que se reafirma con gestos como el de seguir viviendo en la Residencia Santa Marta y no en los aposentos papales. Cuando le preguntó por eso, el argentino miró “fijamente” al periodista y le dijo: “¿Usted conoce lo que es aquello? Acabaría yo en un psiquiátrico si me metiera allí”. Una frase que ha sido acogida con aplausos en las redes sociales, como que llame “el diario del partido” al L’Osservatore Romano, el periódico vaticano.

Justo en la biblioteca de la Residencia se llevó a cabo la entrevista, en la que el papa repasa sus meses de enfermedad. “Estoy vivo”, dice nada más comenzar. Ha relatado cómo un enfermero le ha “salvado la vida” al notar la gravedad de su dolencia, uno divertículos. “Me dijo que tenía que operarme”, afirma. AHora lleva una vida “totalmente normal”, en contraste con los meses previos, “con los divertículos no se podía”. Está en fase de ajuste, reconoce: “El cerebro tiene que registrar que tiene 33 centímetros menos de intestino”. “Sí, estas cosas que nacen de los divertículos... y qué sé yo… por ahí se deforman, se necrosan… pero gracias a Dios fue tomada a tiempo, y ya me ve”.

Tras caso nueve años en el cargo, Jorge Bergoglio aún afirma que nombramiento le “agarró” por sorpresa y nunca contempló el no volver a Buenos Aires. “Fui con una valijita”, confiesa. Ahora que surgen rumores de una posible renuncia por sus problemas de salud, replica: “siempre que el Papa está enfermo corre brisa o huracán de cónclave”.

El papa se ha recuperado y por eso mantiene su viaje a Hungría y Eslovaquia. El 34º viaje pastoral de su pontificado que va a tener lugar entre el 12 y el 15 de septiembre.