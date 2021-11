Francisco Igea, sobre su futuro si "se hunde Ciudadanos": "No buscaré un salvavidas político"

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Francisco Igea, vicepresidente de Castilla y León.

El diputado de Ciudadanos y vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, ha descartado buscar otro partido en caso de que se hunda la formación naranja.

″¿Si se hunde Ciudadanos se acaba la política de Igea?”, le ha preguntado Aimar Bretos en una entrevista en ‘Hora 25’ de Cadena SER.

Ante este hipotético caso, Igea ha anunciado que “sería bastante probable” que pusiera fin a su vida política, aunque ha reconocido que es muy adictiva, “como una droga dura”.

“El que diga que no le gusta esto, miente”, ha añadido.

No obstante, el vicepresidente castellanoleonés ha destacado que es importante que el político se vea reconocido y cuando no es así y no puede hacer cosas, “me retiro”.

Respecto a las relaciones con sus compañeros de partido, Igea ha descartado que tenga enemigos porque “desgraciadamente somos cada vez menos”, después de las últimas salidas de la formación. Sobre este contexto, Igea también ha reconocido que “fue un error histórico no haber hecho una oferta consistente al PSOE para gobernar cuando sumábamos 180″.