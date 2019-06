Francisco Serrano (Vox) se coge una baja médica "superior a 30 días" en plena polémica tras la sentencia de La Manada

Francisco Serrano, líder de Vox en Andalucía, se ha cogido una baja superior a 30 días “por motivos de salud”, y el voto “será delegado a designación del Estatuto de los Diputados”, según han confirmado fuentes de la formación a El HuffPost.

Después de que el Tribunal Supremo elevara la condena a 15 años a La Manada por violación, salió a criticar el fallo judicial en Twitter.

En un hilo de mensajes, Serrano aseguró que el Alto Tribunal sentenció que fue violación por “una apreciación”.

Posteriormente, publicó el siguiente mensaje en su página de Facebook, donde llegó a decir que la sentencia está “dictada por la turba feminista supremacista”, que “hasta un gatillazo o no haber estado a la altura de lo esperado podría terminar con el impotente en prisión” y que la única relación “segura” entre hombres y mujeres “será a través de la prostitución”.

Más tarde, Serrano borró estos mensajes para publicar otro en Twitter en el que negaba haber defendido a La Manada, “unos machistas”, pero en el que opinaba que se debe juzgar a cada uno “por lo que se hace y no por lo que una persona es o por la imagen que proyecta en la sociedad”.

Tras la publicación del mensaje, que el dirigente ultraderechista borró poco después, Vox Andalucía marcó distancias con su presidente a través de su portavoz parlamentario andaluz, Alejandro Hernández, quien mostró su “máximo respeto” a las resoluciones judiciales, a la par que aseguró que seguirá “luchando” por un Poder Judicial “autónomo e independiente”.

“Futuribles”

Este miércoles, el propio Hernández ha asegurado que “en principio nada indica que Francisco Serrano no vaya a seguir en su puesto” —informa EFE—.

Aunque ha rechazado pronunciarse sobre “futuribles”, Hernández ha explicado en rueda de prensa que “no se ha hecho ningún movimiento ni por parte de Serrano ni por parte del partido” que haga pensar en que el juez en excedencia pueda abandonar su escaño en el Parlamento.

El portavoz ha sostenido además que “el que en un momento dado alguien haga unas manifestaciones en el ámbito de su autonomía particular que no estén acordes con la filosofía del partido no es una cuestión tan extraña”.

“En más de una ocasión he escuchado a Santiago Abascal decir que nadie, ni él mismo, está al cien por cien de acuerdo con lo que dice Vox”, ha argumentado, para añadir que todos tienen una disciplina de partido y acatan su línea política, pero “siempre habrá puntos con los que se esté más de acuerdo y otros con los que se tengan diferencias”.

Para Hernández, “cuestión diferente es que si se está en un puesto público eso es algo que tiene que quedar en el ámbito interno, nunca salir de puertas para afuera, por razones obvias”.

Ha señalado que tras la polémica ha hablado con Serrano “de temas particulares” y que este asunto “no ha sido en sí objeto de conversación” y ha insistido en que las palabras de Serrano “no son la línea política del partido, que siempre ha sido la del máximo respeto y apoyo a las resoluciones de los jueces”.