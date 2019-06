Francisco Serrano y el sexo

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Francisco Serrano, en una imagen de archivo.

Así como no entiendo a quién se le ocurrió llamar alguna vez “abre fácil” al dificilísimo sistema de apertura de ciertos envases que finalmente acabas destrozando con un cuchillo o lo que tengas a mano, tampoco comprendo que un individuo como el diputado de Vox Francisco Serrano haya podido ejercer como juez (y tampoco entiendo qué hace ahora en política), porque al parecer el único juicio que debió tener en su vida fue el de sus muelas y, posiblemente como nos ocurre a casi todos, se las hayan quitado. Se supone que un magistrado debe ser una persona ecuánime, cuyas contradicciones o traumas infantiles y/o sexuales -también conocidos como juicios de valor- deben quedar fuera cuando entra a su “curro”, en este caso los juzgados o actualmente el Parlamento de Sevilla. Y la verdad es que con sus comentarios sobre la sentencia de La Manada ha sacado a relucir lo mejorcito de sus perturbados entresijos mentales... Me lo puedo imaginar excitado, como quien entra en un club sado cargando cual Rambo con su artillería de látigos, máscaras, jaulas, esposas, cuerdas y demásobjetos escribiendo en su Facebook o Twitter... (¿se me estará yendo la olla como a él?).

Pero vayamos al grano: para empezar está muy pero que muy mal que un juez critique un dictamen del Tribunal Supremo y para seguir... Todo está peor. Y es que a este acérrimo enemigo de la ley contra la violencia de género le habrá dejado huella el “hasta el infinito y más allá” de Toy Story a la ahora de soltar aberraciones. Su mérito es que no tiene un solo “lo peor de Francisco Serrano”, abre la boca (o escribe) y se supera.

En su opinión, a partir del fallo, “si una mujer dice sí pero en cualquier momento posterior dice no, inclusive días después, el denunciado será condenado a prisión por violación”. O “hasta un gatillazo o no haber estado a la altura de lo esperado por la mujer, podría terminar con el impotente en prisión...”. “Nos encontramos ante la paradoja progre, en la cual la relación más segura entre un hombre y una mujer será únicamente la prostitución. Desde ahora, la diferencia entre tener sexo gratis y pagando, es que gratis te puede salir más caro”.