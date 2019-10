CARLOS PINA Franco ha levantado la cabeza y no ha pasado nada: el relato de un día rodeado de franquistas.

Ya es juernes para Franco. El dictador ha salido este jueves, como los Erasmus en España, del Valle de los caídos y se ha instalado en su nuevo hogar: el cementerio de Mingorrubio.

La jornada ha empezado a las siete de una gélida mañana de octubre en un taxi de camino a El Pardo, lugar en el que se encuentra el camposanto donde horas más tarde, muchas más, iba a reposar el dictador. El taxista que nos ha llevado al cementerio ha mostrado amablemente su sorpresa por la mudanza de Franco.

El conductor que, parece un tópico pero iba escuchando a Carlos Herrera en la Cope, qué le vamos a hacer, ha dicho que a Franco lo enterraron cuando él tenía 10 años y que es algo que su generación tenía superado “como lo del machismo y todo eso”.

Antes de las ocho de la mañana ya estamos acreditados en la zona que el Gobierno ha habilitado para nosotros, hace tanto frío que por un momento pienso que ojalá hubiesen inhumado a Franco en Punta Cana. Para hacer tiempo me he hecho amigo de un simpático reportero ruso que me cuenta que es “un día histórico” y que España y Rusia “son un espejo”. Imagino que por lo del comunismo y tal.