Franco ve motivos para una moción de censura a Ayuso

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha afirmado este martes que quiere “alejar la mezquindad de la política madrileña” y ha considerado que sí hay motivos para una posible moción de censura al Gobierno regional por su gestión de la crisis sanitaria del Covid-19, sobre todo en lo relativo a las residencias.

Así lo ha señalado en una entrevista en Onda Madrid, recogida por Europa Press, en la que ha señalado que sería entrar en “terreno pantanoso” si se pronunciara sobre si pasará factura al PP después de lo ocurrido en torno a las críticas por la autorización de la manifestación del 8M.

“La posibilidad de la moción está y sigue estando. Pero no quiere decir que se vaya a proponer de manera inmediata”, ha recalcado el socialista, quien ha indicado que el partido que la planteará será el que ganó las elecciones en Madrid y habrá que ponerla encima de la mesa “con seriedad, con rigor y con un candidato”. “Sí vemos que se necesita. No la descartamos pero no será de manera inmediata. Creo que sí hay motivos por la gestión de la crisis que no ha sido todo lo acertada”, ha dicho.