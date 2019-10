Se hará con “discreción y respeto”

La vicepresidenta del Gobierno ha señalado que se hará la exhumación de manera discreta y respetuosa y se avisará a la familia 48 horas antes. In situ estará la ministra de Justicia, Dolores Delgado, al ser la notaria mayor del Reino, y tendrá un carácter privado.

No estarán dentro los medios de comunicación, según ha explicado Calvo, quien no obstante ha señalado que habrá espacio para la toma de imágenes para que no choque con el derecho a la información. Pero los gráficos no estarán en el espacio “estricto” de la exhumación.

Por lo tanto, la exhumación se realizará antes de que arranque la campaña electoral para el 10-N -que se inicia la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre-.