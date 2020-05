Frank Blanco se defiende tras la lluvia de críticas: "Ese tuit no lo borro, voy a pasar página"

El expresentador de Zapeando Frank Blanco fue el protagonista de las últimas horas de este domingo en redes sociales. El periodista catalán se quejó en su perfil de Twitter de un encargo que había hecho a la cadena de comida rápida Burger King.

“Qué pena que tras dos meses confinados encargo cena a Burger King a través de Just Eat, pierdo dos horas por errores en la comida y en la ausencia de unos regalos que acompañaban los menús infantiles, y que la respuesta sea que el cliente miente... Suerte, la vais a necesitar”, escribió el comunicador.

Además, adjuntó el pantallazo de la respuesta que había recibido de Just Eat: “El restaurante nos indica que no es posible que no se hayan enviado los regalos correspondientes a tu pedido, el encargado indica que los ha puesto según correspondian a tu pedido”.

“Ahora lo que podemos hacer desde Just Eat es abrir un seguimiento con tu caso y así proporcionarte una respuesta al incidente más favorable en este caso, ya que la persona encargada en este momento me indica que no es posible hacer un nuevo envío”, concluyó el mensaje que recibió Blanco.