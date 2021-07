Frank Cuesta se dirige a Pedro Sánchez para pedirle ayuda "no como presidente, como padre"

Frank Cuesta ha publicado un vídeo en el que se ha dirigido directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedirle ayuda para Luis Flores, el primatólogo español que vive en el Congo, una zona de conflicto, y que está luchando para llevar a sus hijos a España.

Tal y como recoge El País, uno de sus hijos, Esther, fue adoptada cuando tenía cinco años. La pequeña vivía con su madre en una chabola, iba descalza y apenas tenía para comer. Después de tres años de idas y venidas, Esther se quedó en casa de Luis y ya no salió. Ahora, el veterinario es el tutor legal de la menor pero no puede viajar con la niña a España porque desde el ministerio de Exteriores no le dan el visado.

Las autoridades españolas no le dan el visado porque la tutela de Esther no está reconocida en España pero sí en el Congo. El país africano no permite las adopciones pero, en enero de 2020, un juzgado congolés sí lo reconoció como tutor.

“Le estoy pidiendo ayuda personal, como Pedro Sánchez, no como presidente incluso, como persona, como padre”, ha afirmado Cuesta en un vídeo de unos cuatro minutos.

El aventurero le ha pedido que mire detenidamente el caso del Flores “de un gaditano que está intentando llevar a su mujer y a sus hijos a España”. Cuesta se ha detenido un momento a hablar de Esther, la hija congoleña y adoptada de Flores: “Era una niña de la calle que vivía con su madre en una chabola”.

“Diría mucho de usted y de su Gobierno”, ha insistido Cuesta, que ha recordado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy, cuando ocurrió todo lo de su mujer, lo dejó “tirado como un perro”: “Me amenazaron y me humillaron”.