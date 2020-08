Franquistas afines a Vox amenazan a una diputada de Podemos: "Vamos a acabar con tu cuello"

La diputada de Podemos por Córdoba Martina Velarde ha denunciado este jueves, a través de su cuenta de Twitter, las amenazas que ha sufrido de franquistas afines al partido ultraderechista Vox a través de Instagram.

Las amenazas provienen de una cuenta llamada @miliciasfranquistas que se define como Grupo Radical Antiinmigrantes y que ensalzan la figura del dictador Francisco Franco y del líder de Vox, Santiago Abascal.

“Hoy soy diana de amenazas y odio. No me asustan, no les tengo miedo. Me tendréis de frente”, ha asegurado la diputada de Podemos en su tuit, donde ha compartido una captura del mensaje que muestra las amenazas vertidas por este grupo ultraderechista: