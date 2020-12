Las frases del cuñado-epidemiólogo de las que te vas a librar esta Nochebuena

Getty Images

Dios aprieta pero no ahoga. La pandemia ha hecho que la cena de Nochebuena este año vaya a ser completamente diferente de lo habitual en muchos hogares españoles. Adiós a las grandes reuniones familiares. Un jarro de agua fría para los que no podrán disfrutar de las fiestas con sus seres queridos.

Esa restricción trae consigo una buena noticia: este año te libras de las frase del cuñado que se ha reconvertido en epidemiólogo. 2020 ha sido una mina de oro de lugares comunes, estos son algunos que por suerte no tendrás que escuchar.

“La vacuna primero que se la pongan otros, y luego yo ya veré”

Ellos desconfían de lo que pueda haber dentro de la vacuna, pero no de lo que han tomado por las noches en cualquier tugurio desde la adolescencia.

“Seguro que las primeras dosis son para los políticos”

En el otro extremo, los que están deseando ponérsela ya y tampoco se fían del calendario de vacunación.

“Hay muchos casos porque se hacen muchos test”

Es un clásico desde que comenzó la pandemia. Y no, España no ha hecho más test de media que otros países europeos. También existe la variante: “aumentan los casos porque se hacen más test”.

″¿Qué pasa que hasta las once no me contagio y a las once y cinco sí?

Todavía no se ha enterado de cómo hay que elaborar un plan de restricciones.

“Cavadas sabe más de epidemiología que Fernando Simón”

Y tú también, tú también sabes más.

“Nos obligan a ponernos el bozal”

En algunos casos no estaría mal.

“Cuando abran las discotecas voy a beberme hasta el agua de los floreros”

Hace diez años que no va a una discoteca.

“El coletas (inserte frase a elegir)...”

Ante la duda, la culpa es siempre de Pablo Iglesias.

″¿Quién es Sánchez para decirme con quién me puedo juntar en mi casa?”

Al más puro estilo José María Aznar en contra de la DGT, esta frase se repite constantemente.

“Ya tenemos un nuevo Aló presidente”

La muletilla estrella cada vez que Pedro Sánchez comparecía en rueda de prensa. Si el presidente no salía, entonces no daba la cara.

“Nos limitan en Navidad pero ellos se pueden reunir con quien quieren”

Si cuando empezó la pandemia sólo se hablaba de que las PCR que le hacían a los políticos, llegadas las fiestas esta frase le ha cogido el relevo.

“El virus lo soltaron los chinos desde un laboratorio y ahora están de fiesta”

Insertar este vídeo ante los que viven en una realidad paralela:

“Es un engaño de las farmacéuticas que se van a hacer de oro”

Con este clásico ya se puede cantar bingo.