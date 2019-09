Fresita, de 'Gran Hermano 5', reaparece en televisión tras los últimos rumores sobre ella

Hace 15 años del final de Gran Hermano 5 y desde entonces poco se ha sabido de su ganadora, Nuria Yáñez, más conocida como Fresita. Hace unos días un examigo suyo contó a Socialité (Telecinco) que hoy en día está arruinada y que ha llegado a tener que pedir 20 euros a sus conocidos para poder comer, un rumor que la propia Yáñez ha desmentido este lunes.

Fresita reapareció en Cazamariposas (Divinity) para aclarar su situación económica actual y contar qué ha sido de ella en este tiempo. “Me considero una chica muy trabajadora, luchadora y he conseguido tener un ático desde el que miro al cielo y un piso en la playa. Tengo un trabajo de dependienta, el cual me proporciona una nómina y una estabilidad y, al contrario, nunca he pedido 20 euros para comer porque la que siempre acaba rascándose el bolsillo para invitar a mi gente a veces soy yo”, se defendió.