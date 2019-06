Fue un golpe de Estado, a la zorruna. Europa no entendería un indulto

Cuando se aproxima el momento en que el presidente de la Sala II de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, diga la protocolaria frase final de “visto para sentencia”, cunde el nerviosismo entre los autores materiales e intelectuales del golpe de Estado, fallido, que se intentó llevar a cabo en Cataluña. En las defensas de los doce acusados, y los alegatos habidos y por haber, dentro y fuera de las instituciones, hay una línea clara: negar la mayor, o sea, tirar a córner las evidencias.

Ahí Oriol Junqueras lo refleja fielmente: “No hemos cometido ningún delito, ninguno, votar no es delito”. Fue una reivindicación pacífica, tranquila, el clásico ejemplo hippie de ‘paz amor y fantasía’, sobre todo tras una dosis de LSD que metía en el cerebro un mundo onírico.

No hubo, desde este punto de vista, rebelión, porque no hubo violencia, entendiendo violencia como se ha entendido ‘siempre’: turbas enfurecidas fuera de sí que asaltan las ‘Bastillas’, populacho enardecido que quema iglesias y mansiones de ricos y aristócratas; o al menos, algo con lo que los fanáticos metidos a redentoristas sueñan secretamente, porque hay cosas que aunque se piensen y se deseen no se pueden decir, no queda bonito, como diría Donald (pato) Trump con su lenguaje simplón. Un muerto, aunque sea por un infarto, por un resbalón en el tumulto, lo que sea, que para eso hay publicistas, al que luego hacer un héroe y después de los multitudinarios funerales un mito, con gente llorando contagiada por la emoción de las masas, una leyenda sobre lo que edificar otro cuento de la Cenicienta, lo que ahora se llama ‘un relato’.

A lo largo del proceso al procés, la Justicia ha funcionado como tenía que funcionar. El presidente de la Sala del TS, el canario Manuel Marchena, que fue fiscal antes que magistrado, ha estado exquisitamente neutral, teniendo en cuenta, en cada gesto, en cada palabra, en cada iniciativa, que lo que calle o lo que diga podrá ser utilizado por los condenados en sus recursos a los tribunales europeos. Y, además, en la campaña victimista que ya se estará preparando. Solo falta subir el telón. Ya el decorado está sólo a falta de un par de detalles. La tramoya está lista. Los tramoyistas, a los que todo el mundo conoce, han cumplido con su trabajo.