Unos minutos después, cuando me estaba preparando para irme a casa, me llamó a su despacho y me informó de que ya no había trabajo para mí, que estaba despedido. Tardé varias semanas en encontrar otro trabajo estable. Llegué a la conclusión de que, si volvía a tener discrepancias con mi sueldo, lo mejor era no decir nada.

Cuando no tienes papeles, siempre te da miedo sufrir un accidente laboral, sobre todo porque no tienes derecho a un seguro y te toca pagar el gasto médico de tu bolsillo. A eso hay que sumarle el riesgo de que te descubran y te deporten.

En la época en la que estuve trabajando en una empresa de construcción de tejados, me tocaba transportar cubos llenos de escombros todos los días, por lo que acabé sufriendo síndrome del túnel carpiano. Me dolía tanto que tuvieron que hacerme una pequeña intervención para aliviar el dolor y las molestias. La idea de entrar en un hospital o en una clínica me aterrorizaba. No solo porque no sabía cuánto me costaría, sino también porque no quería arriesgarme a que me echaran de Estados Unidos. Uno de mis familiares me recomendó un centro de salud cercano que ofrecía tratamientos de bajo coste y que no preguntaba a la gente por su situación en el país. Acudí y recibí la atención que necesitaba sin decirle a nadie que era inmigrante ilegal. Ahora sé que laHIPAA (ley de transferencia y responsabilidad de seguros médicos) garantiza la protección de los datos de los pacientes independientemente de su lugar de procedencia.