Una fundación española para la gestión de riesgo del 'software' libre

Hoy es prácticamente imposible que ninguna empresa o ningún usuario de tecnología que contenga informática no esté utilizando software libre. Nunca las cenizas de un paradigma económico de dominio han sido más fértiles, en su lugar la universalización de la comunicación móvil-informática, los servicios públicos de una Administración electrónica, incluso la supervivencia de núcleos industriales en occidente… todos estos paradigmas tienen con el software libre una deuda principal. Ha pasado a ser parte del núcleo de la vasta mayoría de los entornos de desarrollo corporativos, y no solo en aquellas empresas que en su momento se resistían, sino en tantas otras que hace una década ni siquiera contaban con equipos de desarrollo y hoy basan la mayoría de sus productos en software. ¿Quién puede argumentar que no utiliza software libre? ¿Quién puede negar que el principal motor económico tecnológico actual es el invisible software libre?