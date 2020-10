La Fundación Franco, al rey: "Si no hubiera sido por Franco no estaría Vuestra Majestad en el trono"

La Fundación Francisco Franco denuncia “el acoso y derribo” que está viviendo la monarquía” y reivindica el origen franquista de ésta. Lo ha hecho a través de un artículo de su presidente, el general Juan Chicharro Ortega , ex ayudante de campo de Juan Carlos I, titulado No fue posible la paz, como llamó José Maria Gil Robles sus memorias.

“Surgen muchas voces ahora en su defensa. ¡Caramba! ¿Ahora se dan cuenta? ¿Cuántas veces dijimos desde esta FNFF que el siguiente paso tras la profanación de la tumba del Generalísimo iba a ser el propio rey? ¿Acaso no es la monarquía obra de Franco? ¿Qué esperaban?”, escribe el general.

Ésta asegura que “en Zarzuela ni se enteran” y se dirige directamente a Felipe VI en estos términos: “Que no, Señor, que los ‘malos’ no le quieren. Que si no hubiera sido por Franco no estaría VM [Vuestra Majestad] en el trono. Y que van a por VM porque es el sostén de la unidad de España al igual que Franco lo fue”.

A través de la recién aprobada Ley de Memoria Democrática el Gobierno ilegalizará la Fundación Francisco Franco. A mediados de septiembre su presidente aseguró que si entra en vigor, irán a los tribunales y, si es preciso, “hasta nos iremos a un país libre o, sabe Dios dónde podremos acabar”.