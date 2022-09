Reino Unido despide a Isabel II tratando de preservar su mensaje de unidad y servicio

Phil Noble via AP

Sencilla y efectiva, como ella la diseñó, pulcra, minuciosa, para algunos excesiva, trasnochada, arcaica, pero que no dejaba de sentirse distinta, importante, por una mujer, una sola mujer, tan poco acostumbrados a que sean ellas y no ellos las que se lleven estos fastos. Una cumbre internacional de mandatarios, de los mayores, en un momento de enormes inestabilidades mundiales. Una mujer, todo lo que se desplegó para unos Juegos Olímpicos para una mujer de carne y hueso.

Su traslado al interior de la abadía fue rápido, sin incidentes, tras unos segundos de saludo militar tenazmente mantenido por su familia, con mano firme, y en esos pasos ya se pudieron escuchar los primeros acordes de la música que con tanto mimo seleccionó Isabel en vida. Cantos de recuerdo, unos, y de simbolismo, otros, como El Señor es mi pastor, cantado en la boda de la reina y el Duque de Edimburgo en la abadía, en 1947; o Like as the hart, una versión del Salmo 42 de la compositora contemporánea Judith Weir, hecha especialmente para el servicio de hoy, un guiño de modernidad.