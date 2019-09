Furor por el vestido con el que Cristina Pedroche fue al cine: agotado en cuestión de horas

La presentadora Cristina Pedroche ha acudido esta semana al cine para ver Padre no hay más que uno, la nueva película de Santiago Segura.

“Me he reído mucho”, aclaró en su cuenta de Instagram, donde subió una foto en la que aparece ella misma antes de entrar en la sala.

“El cine sin palomitas no es cine, y yo sin que me las coma antes de entrar no sería yo”, escribió junto a la imagen.

En la red social, sin embargo, lo que más ha llamado la atención es el vestido que llevaba. Fueron muchos los seguidores que le preguntaron dónde lo podrían comprar. Y ella respondió: la prenda es de la de firma Capriche.