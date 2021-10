El G20 acuerda ayudas millonarias para los afganos bajo la coordinación de la ONU

Mustafa Kamaci/Anadolu Agency via Getty Images

Mustafa Kamaci/Anadolu Agency via Getty Images Los líderes mundiales del G20 y sus representantes, reunidos por vídeoconferencia

“Por el momento debemos responder a la crisis humanitaria y eso requerirá obviamente contactos con los talibanes, no hay alternativa. Los contactos con los talibanes son indispensables para esta respuesta. Pero esto no significa un reconocimiento”, ha destacado el mandatario italiano.

En definitiva, porque sin el consentimiento del Gobierno talibán la comunidad internacional no podrá ayudar a la población afgana: “Si no nos dejan entrar, no entramos”, ha sentenciado Draghi.

Desde España

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, país invitado permanente del G20, ha hecho un llamamiento a trabajar juntos para que los avances logrados en el país en las últimas dos décadas no se pierdan.